Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции

Министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять ограничения на импорт японской рыбной продукции и морепродуктов.

Об этом говорится на сайте японского внешнеполитического ведомства.

16 октября Россельхознадзор решил ввести временное ограничение в отношении поставок японской рыбы и морепродуктов.

Мера вводится до предоставления данных, которые необходимы для подтверждения безопасности продукции, а также соответствия требованиям Евразийского экономического союза, и её анализа сотрудниками Россельхознадзора.

В Японии решение российской стороны назвали «несправедливым».

«Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — говорится в заявлении.

5 октября сообщалось, что оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» — компания ТЕРСО — начал сброс второй партии воды с атомной электростанции в океан.