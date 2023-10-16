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Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции

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Министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять ограничения на импорт японской рыбной продукции и морепродуктов.
Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции
  • Gettyimages.ru
  • © gesrey

Об этом говорится на сайте японского внешнеполитического ведомства.

16 октября Россельхознадзор решил ввести временное ограничение в отношении поставок японской рыбы и морепродуктов.

Мера вводится до предоставления данных, которые необходимы для подтверждения безопасности продукции, а также соответствия требованиям Евразийского экономического союза, и её анализа сотрудниками Россельхознадзора.

В Японии решение российской стороны назвали «несправедливым».

«Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — говорится в заявлении.

5 октября сообщалось, что оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» — компания ТЕРСО — начал сброс второй партии воды с атомной электростанции в океан.

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