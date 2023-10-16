Узнать больше

Россельхознадзор присоединился к ограничениям КНР по поставкам рыбы из Японии

Короткая ссылка
Россельхознадзор решил ввести временное ограничение в отношении поставок японской рыбы и морепродуктов, говорится в заявлении ведомства.
Россельхознадзор присоединился к ограничениям КНР по поставкам рыбы из Японии
  • Gettyimages.ru

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — сообщили в Россельхознадзоре.

Также в опубликованном на сайте ведомства заявлении сказано, что мера вводится до предоставления данных, которые необходимы для подтверждения безопасности продукции, а также соответствия требованиям Евразийского экономического союза, и её анализа сотрудниками Россельхознадзора.

5 октября сообщалось, что оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с атомной электростанции в океан.

Позднее приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в рамках радиологического контроля рыбной продукции не выявило нарушений в рыбе, добытой у места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить