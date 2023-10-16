Россельхознадзор присоединился к ограничениям КНР по поставкам рыбы из Японии

Россельхознадзор решил ввести временное ограничение в отношении поставок японской рыбы и морепродуктов, говорится в заявлении ведомства.

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — сообщили в Россельхознадзоре.

Также в опубликованном на сайте ведомства заявлении сказано, что мера вводится до предоставления данных, которые необходимы для подтверждения безопасности продукции, а также соответствия требованиям Евразийского экономического союза, и её анализа сотрудниками Россельхознадзора.

5 октября сообщалось, что оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с атомной электростанции в океан.

Позднее приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в рамках радиологического контроля рыбной продукции не выявило нарушений в рыбе, добытой у места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1».