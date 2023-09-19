После сброса воды с «Фукусимы-1» нарушений при мониторинге рыбы не выявили

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в рамках радиологического контроля рыбной продукции не выявило нарушений в рыбе, добытой у места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1».

«Проведено 338 исследований 112 проб рыбной продукции общим весом 26,7 тыс. т... Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено», — приводит сообщение Интерфакс.

При этом ранее оператор атомной электростанции «Фукусима-1» компания TEPCO впервые с момента начала сброса низкорадиоактивной воды обнаружила в море тритий.

24 августа компания Tokyo Electric Power, оператор АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.

Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля по радиологическим показателям для ввозимой из Японии продукции.