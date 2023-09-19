После сброса воды с «Фукусимы-1» нарушений при мониторинге рыбы не выявили
- AP
- © Eugene Hoshiko
«Проведено 338 исследований 112 проб рыбной продукции общим весом 26,7 тыс. т... Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено», — приводит сообщение Интерфакс.
При этом ранее оператор атомной электростанции «Фукусима-1» компания TEPCO впервые с момента начала сброса низкорадиоактивной воды обнаружила в море тритий.
24 августа компания Tokyo Electric Power, оператор АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.
Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля по радиологическим показателям для ввозимой из Японии продукции.