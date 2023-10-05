Компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС «Фукусима-1» в океан
Об этом пишет The Japan Times.
Отмечается, что сброс продлится на протяжении 17 дней.
По данным агентства, в океан будет сброшено содержимое десяти цистерн — около 7800 т.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство будет продолжать усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с АЭС «Фукусима».
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что международные экологические организации молчат как рыбы в вопросе сброса Японией воды с АЭС «Фукусима-1».