Компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с атомной электростанции в океан.

Об этом пишет The Japan Times.

Отмечается, что сброс продлится на протяжении 17 дней.

По данным агентства, в океан будет сброшено содержимое десяти цистерн — около 7800 т.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство будет продолжать усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с АЭС «Фукусима».

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что международные экологические организации молчат как рыбы в вопросе сброса Японией воды с АЭС «Фукусима-1».