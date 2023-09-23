Попова: контроль за водой и морепродуктами после сброса с «Фукусимы» усилится

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство будет продолжать усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с АЭС «Фукусима».

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы, со своей стороны, усилили контроль и будем дальше его усиливать», — отметила она.

По словам Поповой, контролируется продукция, вода и донные отложения там, где есть такая возможность.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России не выявлено, но будет эффект накопления.

1 сентября оператор атомной электростанции «Фукусима-1» — компания TEPCO — впервые с момента начала сброса низкорадиоактивной воды обнаружила в море тритий.