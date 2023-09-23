Попова: после сброса воды с «Фукусимы» трития в воде не выявлено
Об этом пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции», — отметила она.
Попова уточнила, что при этом есть эффект накопления.
Данный процесс только начался и никак себя не проявил, однако, накопление не может не произойти, так как количество и объём будет увеличиваться, добавила она.
1 сентября оператор атомной электростанции «Фукусима-1» компания TEPCO впервые с момента начала сброса низкорадиоактивной воды обнаружила в море тритий.
Позже Интерфакс сообщал, что приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в рамках радиологического контроля рыбной продукции не выявило нарушений в рыбе, добытой у места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1».