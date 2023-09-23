Попова: после сброса воды с «Фукусимы» трития в воде не выявлено

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России не выявлено, но будет эффект накопления.

Об этом пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции», — отметила она.

Попова уточнила, что при этом есть эффект накопления.

Данный процесс только начался и никак себя не проявил, однако, накопление не может не произойти, так как количество и объём будет увеличиваться, добавила она.

1 сентября оператор атомной электростанции «Фукусима-1» компания TEPCO впервые с момента начала сброса низкорадиоактивной воды обнаружила в море тритий.

Позже Интерфакс сообщал, что приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в рамках радиологического контроля рыбной продукции не выявило нарушений в рыбе, добытой у места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1».