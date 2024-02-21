Володин: запрет на промысел Британии в Баренцевом море вернёт нам нашу рыбу
«Её 68 лет ели англичане бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное, формируют из нашей трески», — приводит слова председателя Думы пресс-служба.
Володин напомнил, что на 40% именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, формируют рацион в Британии.
21 февраля Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
Газета Daily Mail ранее писала, что возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс.