Володин: запрет на промысел Британии в Баренцевом море вернёт нам нашу рыбу

Денонсация Россией соглашения с Великобританией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря «вернёт стране рыбу», которую ранее ели «бессовестные англичане», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Её 68 лет ели англичане бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное, формируют из нашей трески», — приводит слова председателя Думы пресс-служба.

Володин напомнил, что на 40% именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, формируют рацион в Британии.

21 февраля Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

Газета Daily Mail ранее писала, что возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс.