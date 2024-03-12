Воссоединение Крыма с Россией произошло в результате демократического процесса, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо, ранее работавшим в телекомпании CNN.

Видеозапись беседы опубликована на сайте журналиста.

По его словам, в ходе референдума в Крыму жителям полуострова был задан вопрос: «Вы хотите быть частью Украины после переворота 2014 года или вы хотите быть частью России?»

«И они ответили: «России». Вот демократический процесс», — сказал Карлсон.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.