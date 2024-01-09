CTV: Украина не получила закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
- Gettyimages.ru
В сообщении указывается, что на эти цели в марте 2023 года Оттава перевела Вашингтону $406 млн. Правительство США в свою очередь заключило контракт на производство ЗРК с компанией Raytheon.
Однако другая вовлечённая в его производство компания сообщила, что у них нет такого рода контракта с властями США и Канады.
«Представитель Пентагона не предоставил информацию о состоянии системы, вместо этого переадресовав вопросы канадским чиновникам», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с Владимиром Зеленским вопросы военной помощи Украине.