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CTV: Украина не получила закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

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Украина до сих пор не получила зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада в 2023 году обещала закупить для нужд ВСУ у США. Информацию об этом предоставил телеканал CTV.
CTV: Украина не получила закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
  • Gettyimages.ru

В сообщении указывается, что на эти цели в марте 2023 года Оттава перевела Вашингтону $406 млн. Правительство США в свою очередь заключило контракт на производство ЗРК с компанией Raytheon.

Однако другая вовлечённая в его производство компания сообщила, что у них нет такого рода контракта с властями США и Канады.

«Представитель Пентагона не предоставил информацию о состоянии системы, вместо этого переадресовав вопросы канадским чиновникам», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с Владимиром Зеленским вопросы военной помощи Украине.

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