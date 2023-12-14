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В ЕС намерены к лету принять дорожную карту реформ союза в преддверии расширения

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Евросоюз намерен к лету 2024 года принять дорожную карту по реформированию союза в преддверии расширения.

Об этом сообщается в заявлении по итогам саммита.

«Европейский совет рассмотрит внутренние реформы на своих предстоящих заседаниях с целью принятия к лету 2024 года заключений по дорожной карте будущей работы», — говорится в документе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Кроме того, главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение предоставить Грузии статус кандидата в Европейский союз.

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