В Польше призвали НАТО усилить политику сдерживания в Чёрном море из-за российского флота

В Польском институте международных отношений (PISM) — правительственном аналитическом центре — рассказали об «угрозе» для Североатлантического альянса из-за деятельности Черноморского флота России. По мнению специалистов, НАТО может достичь «более убедительного сдерживания» за счёт наращивания военного присутствия в регионе и расширения сотрудничества с партнёрами. С документом ознакомился RT.

«Деятельность Черноморского флота России, энергетический шантаж и блокирование морских путей сообщения представляют угрозу для альянса и его государств-партнёров (Молдавии, Украины, Грузии)», — утверждается в новом информационном бюллетене PISM.

Аналитики Института международных отношений отмечают, что НАТО может достичь «более убедительного сдерживания» за счёт наращивания военного присутствия в регионе и расширения сотрудничества с партнёрами.

«Для противодействия провокационной деятельности Черноморского флота НАТО может рассмотреть возможность формирования черноморской оперативной группы, к которой относились бы страны региона и корабли союзников, присутствующие в Чёрном море на ротационной основе в соответствии с положениями конвенции Монтрё 1936 года», — отмечается в документе.

Кроме того, по мнению авторов, для «повышения устойчивости региональных партнёров перед гибридными действиями России» альянсу следует более тесно взаимодействовать с ЕС.

Вместе с тем в PISM подчёркивают, что Польша, в свою очередь, могла бы рассмотреть возможность увеличения военного контингента в Румынии, чтобы продемонстрировать готовность разделить издержки, связанные с анонсированным усилением боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня.

Напомним, 24 апреля Брюссель утвердил создание миссии в Молдавии, которая будет способствовать «расширению возможностей страны в сфере кибербезопасности и противодействия дезинформации».

28 апреля Европейский союз объявил о введении санкционного механизма для противодействия попыткам дестабилизации страны, которые якобы усилились на фоне проведения Россией СВО.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, под прикрытием партнёрской миссии ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией.

Ранее в Центре европейских реформ призвали ослабить влияние России в Грузии и Молдавии.