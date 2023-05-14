В Польше заявили об убытках из-за ввоза дешёвого украинского спирта

Депутат польского сейма Кшиштоф Пашик обратился к главе Минсельхоза Польши по поводу ввоза в страну украинского спирта по низкой стоимости. По словам парламентария, из-за неконтролируемого импорта продукта польские производители понесли убытки. С письмом политика ознакомился RT.

Как отметил Пашик в своём обращении, наплыв спирта с Украины становится всё большей проблемой для владельцев польских фермерских производств спиртных напитков. За последний год продукт «прямо-таки затопил польский рынок», заявил депутат.

«В результате доходность польских перегоночных резко упала, во многих случаях приведя к остановке производства», — говорится в письме Пашика.

В связи с этим парламентарий попросил предоставить данные о том, сколько спирта было привезено в Польшу с Украины в 2022 году.

Он также спросил, будет ли польское Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов предпринимать действия, направленные на защиту местных производителей от «неконтролируемого наплыва дешёвого спирта» из соседней страны.

В начале мая Еврокомиссия ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Между тем польские власти предлагали ЕС запретить ввоз не только украинского зерна, но и мягких фруктов, яиц, птицы, сахара и мёда. Такому решению предшествовали акции польских фермеров. К примеру, в феврале аграрии с тракторами и автомобилями заблокировали дорогу на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна в их республику.