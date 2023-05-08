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Фермерам из Польши компенсируют расходы на новые хранилища на фоне наплыва зерна с Украины

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В Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши сообщили, что польским фермерам намерены компенсировать строительство новых зернохранилищ из государственного бюджета на фоне наплыва зерна с Украины.
Фермерам из Польши компенсируют расходы на новые хранилища на фоне наплыва зерна с Украины
  • РИА Новости

«С 5 июня по 5 июля 2023 года фермеры смогут в электронном виде подать заявки на частичное возмещение покупки нового хранилища», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

В министерстве добавили, что молодым фермерам положено возмещение 60% расходов на новые хранилища, в то время как остальным — 50%.

Ранее Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.

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