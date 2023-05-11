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Еврокомиссия получила письмо от ряда стран об импорте украинской сельхозпродукции

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Еврокомиссия получила от глав министерств сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии письмо на тему импорта украинской сельхозпродукции, заявила официальный представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.
Еврокомиссия получила письмо от ряда стран об импорте украинской сельхозпродукции
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

«Мы можем подтвердить получение письма, ответим на него в установленном порядке», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.

На прошлой неделе Молдавия уведомила киевский режим о намерении ограничить импорт зерна с Украины.

В ответ на это замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев готов ввести запрет на импорт из Молдавии.

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