Еврокомиссия получила письмо от ряда стран об импорте украинской сельхозпродукции
- AP
- © Andrew Kravchenko
«Мы можем подтвердить получение письма, ответим на него в установленном порядке», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.
На прошлой неделе Молдавия уведомила киевский режим о намерении ограничить импорт зерна с Украины.
В ответ на это замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев готов ввести запрет на импорт из Молдавии.