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Молдавия уведомила киевский режим о намерении ограничить импорт зерна с Украины

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Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля уведомил представителя киевского режима Николая Сольского о планах ввести временное ограничение на импорт зерна с Украины.
Молдавия уведомила киевский режим о намерении ограничить импорт зерна с Украины
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавское ведомство.

«Молдавия намерена присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины, с обеспечением транзита через нашу страну», — говорится в заявлении министерства.

По словам молдавского вице-премьера, объём местного зерна на складах высок, что оказывает давление на аграриев, поскольку они боятся, что не будет места для нового урожая.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюсселю, оказалось, нельзя доверить вывоз зерна с Украины.

Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.

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