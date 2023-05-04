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Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины

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Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины
  • РИА Новости

Он напомнил, что Европой была поставлена цель способствовать экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, но вместо этого украинские сельхозпродукты прибыли в Центральную Европу и остались там.

«Так что выяснилось, что на Брюссель нельзя рассчитывать в таких критических вопросах», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.

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