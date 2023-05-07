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В Министерстве экономики Украины заявили о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии

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Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев готов ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишинёвом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур.

Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

По словам министра, любое ограничение со стороны Молдавии будет считаться «крайне недружественным шагом».

Качка добавил, что подобные действия Молдавии повлекут за собой «неотложный запрет» всего импорта из страны.

«Введение такого запрета уже согласовано, процесс подготовки запущен», — говорится в сообщении РИА Новости.

Ранее в Минсельхозе Молдавии заявили о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна.

Позже Молдавия уведомила киевский режим о намерении ограничить импорт зерна с Украины.

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