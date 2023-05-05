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В Минсельхозе Молдавии заявили о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна

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Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства ЕС в Кишинёве Янисом Мажейксом намерение ввести временный запрет на ввоз украинского зерна.
В Минсельхозе Молдавии заявили о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна
  • AFP
  • © Sergii MUKAIELIANTS

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

«Боля проинформировал дипломата о намерении Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности временно применить меры, идентичные мерам ЕС (в некоторых странах ЕС), в отношении импорта зерновых и масличных культур украинского происхождения», — говорится в сообщении.

Также Боля сообщил, что власти Молдавии готовятся оказать поддержку молдавским аграриям.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины.

Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.

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