В ЕП усомнились в качестве некоторых поступающих в ЕС с Украины продуктов

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Виктория Пенькова
Польский европарламентарий Лешек Миллер со ссылкой на сообщения СМИ заявил, что на рынке ЕС стало появляться украинское зерно, не соответствующее требованиям европейских стандартов. В связи с этим депутат поинтересовался у Еврокомиссии, какие ещё товары ненадлежащего качества могут поступать в Евросоюз из этой страны. С обращением депутата к ЕК, содержащим соответствующий вопрос, ознакомился RT.
В ЕП усомнились в качестве некоторых поступающих в ЕС с Украины продуктов
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«Касается ли ситуация с появлением низкокачественной продукции с Украины на рынке ЕС исключительно зерна? Сообщения СМИ упоминают также птице- и другую продукцию. Есть ли у Еврокомиссии какие-либо сведения об этом?» — спросил Миллер.

Вместе с тем он поинтересовался, каким образом зерно, «классифицируемое как техническое», оказалось в ЕС среди пищевых продуктов, а также будет ли Еврокомиссия проводить расследование по этому поводу.

В марте румынский европарламентарий Мария Грапини отметила, что зерновые, попадающие в ЕС с Украины, не соответствуют европейским стандартам качества.

Кроме того, по её словам, последствия подобных сельскохозяйственных поставок негативно отражаются на экономиках некоторых стран Евросоюза. Это часто становится причиной протестов местных фермеров.

В феврале стало известно, что Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Чехия обратились к Европейской комиссии с просьбой принять меры, чтобы сократить поставки украинского зерна на их рынки.

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