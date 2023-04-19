В ЕП усомнились в качестве некоторых поступающих в ЕС с Украины продуктов
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«Касается ли ситуация с появлением низкокачественной продукции с Украины на рынке ЕС исключительно зерна? Сообщения СМИ упоминают также птице- и другую продукцию. Есть ли у Еврокомиссии какие-либо сведения об этом?» — спросил Миллер.
Вместе с тем он поинтересовался, каким образом зерно, «классифицируемое как техническое», оказалось в ЕС среди пищевых продуктов, а также будет ли Еврокомиссия проводить расследование по этому поводу.
В марте румынский европарламентарий Мария Грапини отметила, что зерновые, попадающие в ЕС с Украины, не соответствуют европейским стандартам качества.
Кроме того, по её словам, последствия подобных сельскохозяйственных поставок негативно отражаются на экономиках некоторых стран Евросоюза. Это часто становится причиной протестов местных фермеров.
В феврале стало известно, что Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Чехия обратились к Европейской комиссии с просьбой принять меры, чтобы сократить поставки украинского зерна на их рынки.