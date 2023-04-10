Сенатор Линдси Грэм заявил, что действия Байдена подвели США к новому теракту

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Решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана подвело страну к новому теракту, подобному трагедии 11 сентября 2001 года, заявил сенатор Линдси Грэм в интервью Fox News.

«На мой взгляд, то, что произошло в Афганистане при Байдене, — это он проложил путь к новому 11 сентября», — сказал он.

По словам американского сенатора со ссылкой на представителя военного ведомства США, страна может в ближайшие годы быть подвержена атаке со стороны террористов из Афганистана без предупреждения.

«Когда администрация Байдена говорит вам, что в Афганистане нет террористов, — они лгут», — подчеркнул Грэм.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в Белом доме назвали решение о выводе войск США из Афганистана правильным.

При этом обозреватель The American Thinker Томас Лифсон заявил, что президент США Джо Байден совершил серьёзные ошибки в процессе вывода американских войск из Афганистана.

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