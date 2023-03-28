AT: Байден допустил крупные ошибки при выводе войск США из Афганистана

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден совершил серьёзные ошибки в процессе вывода американских войск из Афганистана, что привело к краху внешней политики страны, заявил обозреватель The American Thinker Томас Лифсон.

«Если вы ещё не заметили, внешняя политика Соединённых Штатов превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена», — написал Лифсон.

По его словам, крушение внешнеполитического курса Байдена началось с решения поспешно вывести войска из Афганистана.

Он отметил, что в результате данного действия США потеряли дорогостоящее вооружение.

Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире радиостанции WABC предупредил о проблемах с национальной безопасностью из-за Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить