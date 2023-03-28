AT: Байден допустил крупные ошибки при выводе войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден совершил серьёзные ошибки в процессе вывода американских войск из Афганистана, что привело к краху внешней политики страны, заявил обозреватель The American Thinker Томас Лифсон.

«Если вы ещё не заметили, внешняя политика Соединённых Штатов превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена», — написал Лифсон.

По его словам, крушение внешнеполитического курса Байдена началось с решения поспешно вывести войска из Афганистана.

Он отметил, что в результате данного действия США потеряли дорогостоящее вооружение.

Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире радиостанции WABC предупредил о проблемах с национальной безопасностью из-за Байдена.