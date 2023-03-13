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Экс-советник президента США Болтон предупредил о проблемах с безопасностью из-за Байдена

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Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире радиостанции WABC предупредил о проблемах с национальной безопасностью из-за действующего американского лидера Джо Байдена.
Экс-советник президента США Болтон предупредил о проблемах с безопасностью из-за Байдена
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

По его словам, пока администрация США не предпринимает действий, Китай, Россия и Иран укрепляют союзы и наращивают силы.

В том числе Болтон назвал катастрофическим промахом вывод войск США из Афганистана. 

Экс-советник призвал администрацию Байдена серьёзнее подойти к политике национальной безопасности. 

Также он считает, что Байден выделяет недостаточно средств на модернизацию армии США.

«Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже», — заявил он.

Ранее Болтон заявил, что США надлежит пересмотреть количество ядерных боеголовок и систем доставки на фоне соперничества с Россией и Китаем.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слова Болтона о пересмотре количества ядерных боеголовок США являются признаком политического сумасшествия.

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