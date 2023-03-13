Экс-советник президента США Болтон предупредил о проблемах с безопасностью из-за Байдена
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По его словам, пока администрация США не предпринимает действий, Китай, Россия и Иран укрепляют союзы и наращивают силы.
В том числе Болтон назвал катастрофическим промахом вывод войск США из Афганистана.
Экс-советник призвал администрацию Байдена серьёзнее подойти к политике национальной безопасности.
Также он считает, что Байден выделяет недостаточно средств на модернизацию армии США.
«Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже», — заявил он.
Ранее Болтон заявил, что США надлежит пересмотреть количество ядерных боеголовок и систем доставки на фоне соперничества с Россией и Китаем.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слова Болтона о пересмотре количества ядерных боеголовок США являются признаком политического сумасшествия.