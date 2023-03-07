Узнать больше

Болтон: США следует пересмотреть количество ядерных боеголовок

Короткая ссылка
США надлежит пересмотреть количество ядерных боеголовок и систем доставки на фоне соперничества с Россией и Китаем, заявил бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

«Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов», — написал Болтон в статье для The Washington Post.

По его словам, американская сторона должна решить вопрос об объёме ядерных запасов перед «противостоянием двум противникам».

Он отметил, что Вашингтон может ожидать «ядерная конфронтация» с Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

1 марта руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить