Болтон: США следует пересмотреть количество ядерных боеголовок

США надлежит пересмотреть количество ядерных боеголовок и систем доставки на фоне соперничества с Россией и Китаем, заявил бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

«Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов», — написал Болтон в статье для The Washington Post.

По его словам, американская сторона должна решить вопрос об объёме ядерных запасов перед «противостоянием двум противникам».

Он отметил, что Вашингтон может ожидать «ядерная конфронтация» с Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

1 марта руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.