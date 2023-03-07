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Пушков назвал слова Болтона о ядерном арсенале США «политическим сумасшествием»

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Слова бывшего советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона о пересмотре количества ядерных боеголовок США являются признаком политического сумасшествия, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Одержимость победой в ядерной войне — очевидный признак политического сумасшествия», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что рассуждения Болтона не содержат оценки последствий, к которым приведёт обмен ядерными ударами.

По его словам, большая часть правящего класса США мыслит такими же категориями.

Ранее Болтон заявил, что США надлежит пересмотреть количество ядерных боеголовок и систем доставки на фоне соперничества с Россией и Китаем.

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