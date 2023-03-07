Пушков назвал слова Болтона о ядерном арсенале США «политическим сумасшествием»
«Одержимость победой в ядерной войне — очевидный признак политического сумасшествия», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что рассуждения Болтона не содержат оценки последствий, к которым приведёт обмен ядерными ударами.
По его словам, большая часть правящего класса США мыслит такими же категориями.
Ранее Болтон заявил, что США надлежит пересмотреть количество ядерных боеголовок и систем доставки на фоне соперничества с Россией и Китаем.