В Белом доме назвали решение о выводе войск США из Афганистана правильным

Администрация президента США Джо Байдена считает решение о выводе американских войск из Афганистана правильным, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, профильные американские ведомства провели проверки, касающиеся данного решения.

Он отметил, что решение вывести войска было верным.

«Стратегические позиции Америки сейчас более прочные, у неё больше возможностей поддерживать Украину и выполнять наши обязательства в сфере безопасности», — цитирует ТАСС Кирби.

Ранее обозреватель The American Thinker Томас Лифсон заявил, что президент США Джо Байден совершил серьёзные ошибки в процессе вывода американских войск из Афганистана.