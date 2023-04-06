В Белом доме назвали решение о выводе войск США из Афганистана правильным
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По его словам, профильные американские ведомства провели проверки, касающиеся данного решения.
Он отметил, что решение вывести войска было верным.
«Стратегические позиции Америки сейчас более прочные, у неё больше возможностей поддерживать Украину и выполнять наши обязательства в сфере безопасности», — цитирует ТАСС Кирби.
Ранее обозреватель The American Thinker Томас Лифсон заявил, что президент США Джо Байден совершил серьёзные ошибки в процессе вывода американских войск из Афганистана.