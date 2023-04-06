В Белом доме назвали решение о выводе войск США из Афганистана правильным

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Администрация президента США Джо Байдена считает решение о выводе американских войск из Афганистана правильным, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме назвали решение о выводе войск США из Афганистана правильным
  • Gettyimages.ru

По его словам, профильные американские ведомства провели проверки, касающиеся данного решения.

Он отметил, что решение вывести войска было верным.

«Стратегические позиции Америки сейчас более прочные, у неё больше возможностей поддерживать Украину и выполнять наши обязательства в сфере безопасности», — цитирует ТАСС Кирби.

Ранее обозреватель The American Thinker Томас Лифсон заявил, что президент США Джо Байден совершил серьёзные ошибки в процессе вывода американских войск из Афганистана.

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