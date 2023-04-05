Власти Никарагуа осудили теракт в кафе в Санкт-Петербурге

Правительство Никарагуа выступило с осуждением теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

«Мы направляем наши глубокие и искренние соболезнования и осуждаем этот и все другие террористические акты», — говорится в сообщении правительства на сайте издания 19 digital.

Правительство Никарагуа отвергло акцию, направленную на запугивание с целью ограничения свободы выражения мнений.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.