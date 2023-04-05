Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия»

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Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек, взяла на себя так называемая питерская колонна «Национальной республиканской армии» (НРА).

Заявление НРА появилось в том числе в Telegram-канале, связанном с Романом Попковым, который, по данным СМИ, мог завербовать Дарью Трепову, задержанную после теракта.

Члены НРА утверждают, что осуществили теракт против группы патриотически настроенных активистов и лично против Татарского. При этом они заявляют, что якобы не связаны с иностранными спецслужбами.

При этом, как стало известно RT, администратор канала, в котором появилось заявление НРА, предположительно, родом из города Шумска Тернопольской области Украины. По информации RT, зовут администратора канала Владимир Ливар, ему 39 лет.  

Роман Попков ранее заявлял, что общался с Треповой в соцсетях на тему журналистики, но якобы не отдавал ей приказов. 

Как сообщал RT, Попков был членом запрещённой в России Национал-большевистской партии** с 1999 по 2009 годы.

Также он поддерживал признанную нежелательной в России «Открытую Россию»***.

В 2014 году он уехал в Киев, поддержав там новую украинскую власть.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.

 * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

** Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» — организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Московского городского суда от 19.04.2007).

*** Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

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