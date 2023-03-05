В лагере беженцев в Бангладеш произошёл пожар

В лагере для беженцев-рохинджа в городе Кокс-Базар в Бангладеш произошёл сильный пожар, сообщило Азиатско-Тихоокеанское региональное отделение Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Об этом отделение написало в Twitter.

Информации о возможных пострадавших в результате произошедшего не приводится.

В феврале сообщалось, что по меньшей мере 14 человек погибли из-за пожара в индийском городе Дханбад.