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Главу Минздрава Франции попросили отчитаться о запасах йода из-за ядерной угрозы

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Юлия Гуреева
Депутат Национального собрания Франции Мишель Кастеллани обратился к министру здравоохранения страны Франсуа Брону по поводу запасов йода в таблетках и распределения этих медикаментов в связи с угрозой применения ядерного оружия. RT ознакомился с письмом парламентария.
Главу Минздрава Франции попросили отчитаться о запасах йода из-за ядерной угрозы
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«Господин Мишель Кастеллани задал министру здравоохранения вопрос о том, какими запасами препаратов йода в таблетках располагает Франция и насколько равномерно они распределены по территории страны», — говорится в обращении. 

Французский депутат отметил, что обстановка в сфере безопасности ухудшилась из-за конфликта на Украине. По его словам, российские власти якобы «регулярно угрожают» применением ядерного оружия. Кроме того, в результате боевых действий под угрозой оказались многие объекты атомно-энергетической инфраструктуры Украины.

«Любой преднамеренный удар по этим объектам либо серьёзная авария на них, скорее всего, обернутся серьёзными последствиями для всех европейцев», — добавил политик.

Как пояснил Кастеллани, для того чтобы препараты йода оказали своё действие, их необходимо принимать в течение нескольких часов после контакта с радиацией. Он призвал обеспечить серьёзные запасы медикаментов, чтобы доступ к ним имел любой человек во Франции.

В марте обеспокоенность по поводу запасов йода выразила ещё один депутат французского парламента Эмили Кариу.

В Минобороны России ранее заявили, что выброс радиоактивных веществ в результате аварии на Запорожской АЭС может накрыть всю Европу. Несмотря на это, ВСУ продолжают совершать обстрел территории, на которой расположена атомная электростанция. 

Российские власти также сообщили, что Киев планирует использовать для провокации «грязную бомбу» — контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.

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