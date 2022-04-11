Власти Дании планируют закупить 2 млн таблеток с йодом «на случай ядерной аварии»

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Власти Дании сообщили о намерении закупить 2 млн таблеток с йодом «на случай ядерной аварии в непосредственной близости от страны».
Власти Дании планируют закупить 2 млн таблеток с йодом «на случай ядерной аварии»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении датского управления по здравоохранению.

Как заявляет ведомство, российская спецоперация на Украине показала, что «мир непредсказуем».

«Поэтому датское управление здравоохранения пересмотрело объёмы запасов йода в Дании, которые должны быть использованы в случае ядерной аварии в непосредственной близости от нас», — цитирует сообщение датского ведомства РИА Новости. 

Отмечается, что управление рекомендовало закупить 2 млн таблеток с йодом.

Ранее власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.

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