Власти Дании планируют закупить 2 млн таблеток с йодом «на случай ядерной аварии»

Власти Дании сообщили о намерении закупить 2 млн таблеток с йодом «на случай ядерной аварии в непосредственной близости от страны».

Об этом говорится в сообщении датского управления по здравоохранению.

Как заявляет ведомство, российская спецоперация на Украине показала, что «мир непредсказуем».

«Поэтому датское управление здравоохранения пересмотрело объёмы запасов йода в Дании, которые должны быть использованы в случае ядерной аварии в непосредственной близости от нас», — цитирует сообщение датского ведомства РИА Новости.

Отмечается, что управление рекомендовало закупить 2 млн таблеток с йодом.

Ранее власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.