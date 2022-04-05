Дания увеличила сроки выдачи виз для россиян и белорусов

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Сроки рассмотрения заявлений на визу для граждан России и Белоруссии увеличены и составляют не менее 45 календарных дней.
Дания увеличила сроки выдачи виз для россиян и белорусов
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на VFS Global.

Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.

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