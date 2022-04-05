В МИД России заявили о готовности страны ответить на высылку дипломатов со стороны Дании
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя этот шаг властей Дании, Захарова отметила, что «соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны».
Ранее сообщалось, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата.
В связи с этим Захарова заявила, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из ФРГ.