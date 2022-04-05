В МИД России заявили о готовности страны ответить на высылку дипломатов со стороны Дании

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.
В МИД России заявили о готовности страны ответить на высылку дипломатов со стороны Дании
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя этот шаг властей Дании, Захарова отметила, что «соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны».

Ранее сообщалось, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата. 

В связи с этим Захарова заявила, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из ФРГ. 

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