В МИД России заявили о готовности страны ответить на высылку дипломатов со стороны Дании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.

Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя этот шаг властей Дании, Захарова отметила, что «соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны».

Ранее сообщалось, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата.

В связи с этим Захарова заявила, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из ФРГ.