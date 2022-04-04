В посольстве России подтвердили высылку 40 российских дипломатов из Германии

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Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатически и консульских учреждений в стране персонами нон гранта. Об этом сообщили посольстве России в ФРГ.
В посольстве России подтвердили высылку 40 российских дипломатов из Германии
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«4 апреля посол России был вызван в МИД ФРГ, где ему была заявлена официальная позиция федерального правительства Германии в связи с событиями в городе Буча», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, германской стороной также принято решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений ФРГ персонами нон грата.

Ранее МИД Германии сообщил о решении выслать «значительное число» сотрудников посольства России в Берлине.

По информации СМИ, речь идёт о 40 сотрудниках диппредставительства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из ФРГ. 

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