В ФРГ приняли решение о высылке «значительного числа» сотрудников российского посольства

МИД Германии сообщил о решении выслать «значительное число» сотрудников посольства России в Берлине.

«Федеральное правительство решило объявить значительное число сотрудников российского посольства нежелательными персонами, которые каждый день работали против нашей свободы и против сплочённости общества», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что сообщат о высылке в понедельник, 4 апреля, российскому послу.

По данным портала Focus Online, речь идёт о 40 сотрудниках диппредставительства.

Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

Также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией.