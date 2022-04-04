В ФРГ приняли решение о высылке «значительного числа» сотрудников российского посольства

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МИД Германии сообщил о решении выслать «значительное число» сотрудников посольства России в Берлине.
В ФРГ приняли решение о высылке «значительного числа» сотрудников российского посольства
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«Федеральное правительство решило объявить значительное число сотрудников российского посольства нежелательными персонами, которые каждый день работали против нашей свободы и против сплочённости общества», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что сообщат о высылке в понедельник, 4 апреля, российскому послу.

По данным портала Focus Online, речь идёт о 40 сотрудниках диппредставительства.

Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

Также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией.

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