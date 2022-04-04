Литва предписывает послу России покинуть страну, закрывает консульство в Клайпеде
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Как пишет Lrytas.lt, об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
По его словам, также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.
29 марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.
18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.
В этот же день о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.