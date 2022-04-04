Литва предписывает послу России покинуть страну, закрывает консульство в Клайпеде

Правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

Как пишет Lrytas.lt, об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

29 марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.

В этот же день о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.