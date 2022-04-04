Глава МИД Латвии объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией.
Глава МИД Латвии объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией
  • Legion-Media

Об этом сообщил портал Delfi.

Также он заявил, что о конкретных мерах власти Латвии объявят после завершения «внутренних процедур».

Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

29 марта российский МИД в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

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