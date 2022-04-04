Глава МИД Латвии объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией
- Legion-Media
Об этом сообщил портал Delfi.
Также он заявил, что о конкретных мерах власти Латвии объявят после завершения «внутренних процедур».
Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.
29 марта российский МИД в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.