Глава МИД Латвии объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией.

Об этом сообщил портал Delfi.

Также он заявил, что о конкретных мерах власти Латвии объявят после завершения «внутренних процедур».

Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

29 марта российский МИД в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.