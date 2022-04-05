Грушко назвал высылку российских дипломатов из Европы заранее согласованной кампанией
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«Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения», — сказал он в комментарии ТАСС.
По мнению Грушко, это делается сознательно и последствия будут ощущаться ещё очень долго.
Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.
Также сообщалось, что власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.
В МИД России сообщили о готовности ответить на высылку дипломатов из обеих стран.