Грушко назвал высылку российских дипломатов из Европы заранее согласованной кампанией

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Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.
Грушко назвал высылку российских дипломатов из Европы заранее согласованной кампанией
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«Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения», — сказал он в комментарии ТАСС.

По мнению Грушко, это делается сознательно и последствия будут ощущаться ещё очень долго.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Также сообщалось, что власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.

В МИД России сообщили о готовности ответить на высылку дипломатов из обеих стран.

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