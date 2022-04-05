Грушко назвал высылку российских дипломатов из Европы заранее согласованной кампанией

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.

«Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения», — сказал он в комментарии ТАСС.

По мнению Грушко, это делается сознательно и последствия будут ощущаться ещё очень долго.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Также сообщалось, что власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.

В МИД России сообщили о готовности ответить на высылку дипломатов из обеих стран.