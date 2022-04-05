В Дании приняли решение о высылке российских дипломатов
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра, дипломаты якобы занимались разведывательной деятельностью, в связи с чем должны покинуть государство в течение следующих 14 дней.
«Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что хотим защитить нашу безопасность», — сказал он.
Германия ранее приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата.
Правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.