В Дании приняли решение о высылке российских дипломатов

Власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Еппе Куфуд.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра, дипломаты якобы занимались разведывательной деятельностью, в связи с чем должны покинуть государство в течение следующих 14 дней.

«Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что хотим защитить нашу безопасность», — сказал он.

Германия ранее приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата.

Правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.