Узнать больше

Шойгу сообщил министру обороны Китая о возможных провокациях Украины с «грязной бомбой»

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ довёл до него озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Шойгу сообщил министру обороны Китая о возможных провокациях Украины с «грязной бомбой»
  • РИА Новости

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довёл до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщает Минобороны России.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя в письме Генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу заявил, что российская сторона будет рассматривать применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить