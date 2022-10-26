Шойгу сообщил министру обороны Китая о возможных провокациях Украины с «грязной бомбой»

Министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ довёл до него озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

РИА Новости

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довёл до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сообщает Минобороны России. Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя в письме Генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу заявил, что российская сторона будет рассматривать применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.