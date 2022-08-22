Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

МИД Новой Зеландии объявил о расширении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.

«Санкции основываются на предыдущих мерах и направлены против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в отделившихся Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одну организацию», — сообщила министр иностранных дел Нанаия Махута. Её слова приводит сайт ведомства.

1 августа правительство Новой Зеландии ввело очередной пакет санкций в отношении Вооружённых сил России и военно-промышленного комплекса страны.