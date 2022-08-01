Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении вооружённых сил и военно-промышленного комплекса России.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

«Сегодня мы ввели санкции в отношении войск вооружённых сил (России. — RT), в том числе в отношении оборонных структур, которые отвечают за поставку оружия и военного оборудования», — говорится в заявлении.

Также Махута добавила, что введённые меры не позволяют гражданам и компаниям Новой Зеландии предоставлять товары и услуги российским вооружённым силам и другим оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.

В конце июля МИД России включил в санкционный список 32 гражданина Новой Зеландии, в их числе представители командования вооружённых сил и журналисты.