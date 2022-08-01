военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Короткая ссылка
Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении вооружённых сил и военно-промышленного комплекса России.
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
  • Gettyimages.ru

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

«Сегодня мы ввели санкции в отношении войск вооружённых сил (России. — RT), в том числе в отношении оборонных структур, которые отвечают за поставку оружия и военного оборудования», — говорится в заявлении.

Также Махута добавила, что введённые меры не позволяют гражданам и компаниям Новой Зеландии предоставлять товары и услуги российским вооружённым силам и другим оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.

В конце июля МИД России включил в санкционный список 32 гражданина Новой Зеландии, в их числе представители командования вооружённых сил и журналисты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить