МИД России ввёл санкции против 32 граждан Новой Зеландии

МИД России включил в санкционный список 32 гражданина Новой Зеландии, в их числе представители командования вооружённых сил и журналисты.

«В национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд в Россию на бессрочной основе закрыт, в частности, для заместителя министра обороны Майка Ядли и оперативного командующего Военно-воздушными силами Шона Сэкстона, а также ряда обозревателей новозеландских газет и мэров городов.

В июне власти Новой Зеландии объявили о введении дополнительных санкций против российских компаний, включая «Газпром».