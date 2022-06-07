Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против российских компаний, включая «Газпром»

Власти Новой Зеландии объявили о введении дополнительных санкций против российских компаний, включая «Газпром», из-за ситуации на Украине, следует из заявления главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

По словам министра, новые санкции коснулись 44 компаний, включая белорусские предприятия.

«Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями. Мы также ввели санкции против компаний, которые производят оружие и военные технологии», — приводит заявление РИА Новости.

В мае власти Новой Зеландии объявили о включении в санкционный список 170 российских сенаторов и шести компаний оборонного сектора на фоне ситуации на Украине.