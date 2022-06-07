Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против российских компаний, включая «Газпром»
- РИА Новости
По словам министра, новые санкции коснулись 44 компаний, включая белорусские предприятия.
«Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями. Мы также ввели санкции против компаний, которые производят оружие и военные технологии», — приводит заявление РИА Новости.
В мае власти Новой Зеландии объявили о включении в санкционный список 170 российских сенаторов и шести компаний оборонного сектора на фоне ситуации на Украине.