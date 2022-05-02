Новая Зеландия ввела санкции против российских сенаторов и компаний оборонного сектора

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Власти Новой Зеландии объявили о включении в санкционный список 170 российских сенаторов и шести компаний оборонного сектора на фоне ситуации на Украине.
Новая Зеландия ввела санкции против российских сенаторов и компаний оборонного сектора
  • Gettyimages.ru

«Последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора», — приводит РИА Новости заявление главы новозеландского МИД Нанаи Махута.

О подробностях новых рестрикций не сообщается.

В начале апреля в Новой Зеландии объявили о введении санкций против 36 российских бизнесменов.

Впоследствии Россия в качестве ответа внесла в чёрный список 130 новозеландских чиновников, включая премьер-министра Джасинду Ардерн.

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