Новая Зеландия объявила о санкциях против российских бизнесменов

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута объявила о введении санкций против 36 российских бизнесменов.

«Правительство утвердило санкции ещё в отношении 36 человек, которые являются российскими олигархами или их близкими родственниками», — следует из заявления главы внешнеполитического ведомства Новой Зеландии.

Отмечается, что в перечень вошли «одни из богатейших бизнесменов» России, а также председатели и директора некоторых крупнейших российских компаний.

«Они не смогут поехать в Аотеароа — Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, использовать наши финансовые системы, чтобы избегать санкций, введённых другими странами», — пояснила Махута.

7 марта Новая Зеландия объявила о введении санкций против около сотни россиян.

В список попали в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.