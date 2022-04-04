Новая Зеландия объявила о санкциях против российских бизнесменов

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Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута объявила о введении санкций против 36 российских бизнесменов.
Новая Зеландия объявила о санкциях против российских бизнесменов
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«Правительство утвердило санкции ещё в отношении 36 человек, которые являются российскими олигархами или их близкими родственниками», — следует из заявления главы внешнеполитического ведомства Новой Зеландии.

Отмечается, что в перечень вошли «одни из богатейших бизнесменов» России, а также председатели и директора некоторых крупнейших российских компаний.

«Они не смогут поехать в Аотеароа — Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, использовать наши финансовые системы, чтобы избегать санкций, введённых другими странами», — пояснила Махута.

7 марта Новая Зеландия объявила о введении санкций против около сотни россиян.

В список попали в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

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