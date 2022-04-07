Россия ввела санкции в отношении 130 чиновников Новой Зеландии

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Россия в качестве ответа внесла в чёрный список 130 чиновников Новой Зеландии, включая премьер-министра Джасинду Ардерн. Об этом сообщили в российском МИД.
Россия ввела санкции в отношении 130 чиновников Новой Зеландии
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Отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с принятием новозеландскими властями беспрецедентных санкций, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и значительную часть депутатского корпуса.

«С 7 апреля в российский чёрный список включаются на основе взаимности члены правительства и парламентарии Новой Зеландии», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД России объявили о введении ответных санкций в отношении Австралии, в ограничительный список попали 228 австралийцев, в том числе премьер-министр страны Скотт Моррисон.

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