Россия ввела санкции в отношении 130 чиновников Новой Зеландии

Россия в качестве ответа внесла в чёрный список 130 чиновников Новой Зеландии, включая премьер-министра Джасинду Ардерн. Об этом сообщили в российском МИД.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с принятием новозеландскими властями беспрецедентных санкций, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и значительную часть депутатского корпуса.

«С 7 апреля в российский чёрный список включаются на основе взаимности члены правительства и парламентарии Новой Зеландии», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД России объявили о введении ответных санкций в отношении Австралии, в ограничительный список попали 228 австралийцев, в том числе премьер-министр страны Скотт Моррисон.