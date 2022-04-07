МИД России: Москва внесла в чёрный список 228 граждан Австралии, включая премьера страны
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Данный шаг предпринят в порядке реакции на недружественные действия нынешнего австралийского правительства, готового поддерживать любые действия, нацеленные на сдерживание России», — отмечается в заявлении.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного списка за счёт включения в него австралийских военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые способствуют разжиганию негативного отношения к России.
4 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств».