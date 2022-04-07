МИД России: Москва внесла в чёрный список 228 граждан Австралии, включая премьера страны

В МИД России объявили о введении ответных санкций в отношении Австралии, в ограничительный список попали 228 австралийцев, в том числе премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Данный шаг предпринят в порядке реакции на недружественные действия нынешнего австралийского правительства, готового поддерживать любые действия, нацеленные на сдерживание России», — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного списка за счёт включения в него австралийских военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые способствуют разжиганию негативного отношения к России.

4 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств».