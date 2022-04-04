Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в отношении ряда стран

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Президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств».
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в отношении ряда стран
  • РИА Новости

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В конце марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в России готовится комплекс мер визового характера в ответ на нелегитимные санкции США и их сателлитов.

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