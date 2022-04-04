Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в отношении ряда стран

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств».

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В конце марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в России готовится комплекс мер визового характера в ответ на нелегитимные санкции США и их сателлитов.