Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в отношении ряда стран
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств».
- РИА Новости
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В конце марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в России готовится комплекс мер визового характера в ответ на нелегитимные санкции США и их сателлитов.
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