Россия готовит ответные меры визового характера в отношении ряда стран

В России готовится комплекс мер визового характера в ответ на нелегитимные санкции США и их сателлитов, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введёт целый ряд ограничений на въезд на территорию России», — заявил министр.

Одновременно с этим для предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на Украине, для них был облегчён порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности, добавил Лавров.

25 марта глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский отметил, что российская сторона практически ещё не начала вводить ответные санкции на ограничительные меры Запада.

Он напомнил, что, помимо вклада в поставки энергоносителей и продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в производственных цепочках, где Россию «крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить».