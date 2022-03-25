МИД: Россия практически ещё не начала вводить ответные меры на санкции Запада

Российская сторона практически не начала ещё вводить ответные санкции на ограничительные меры Запада. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

«Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить», — цитирует РИА Новости Биричевского.

По его словам, такая ситуация складывается при том, что «Россия ещё практически не начала задействовать ответные меры».

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что целью введённых санкций США является разрушение экономики и подрыв внутриполитической ситуации в России.